Пожар в Одессе: опознана третья жертва – сотрудница колледжа

Стали известны имена трех из пяти найденных погибших при пожаре в колледже Одессы.

Удалось опознать еще одну жертву пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, чье тело спасатели обнаружили вчера, 6 декабря.

При пожаре погибла сотрудница колледжа Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района.

Женщина перестала отвечать на звонки с 14.00 4 декабря – ее телефон был отключен.

Читайте: Колледж в Одессе не проверяли на пожарную безопасность с 2014 – ГСЧС

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. Еще 10 человек продолжают искать.

Напомним, вчера в Одесской области похоронили 16-летнюю студентку колледжа Ксению Бабенко. 5 декабря была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.