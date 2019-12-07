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Пожар в Одессе: опознана третья жертва – сотрудница колледжа

Стали известны имена трех из пяти найденных погибших при пожаре в колледже Одессы.

Пожар в Одессе: опознана третья жертва – сотрудница колледжа

Удалось опознать еще одну жертву пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, чье тело спасатели обнаружили вчера, 6 декабря.

При пожаре погибла сотрудница колледжа Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района.

Женщина перестала отвечать на звонки с 14.00 4 декабря – ее телефон был отключен.

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Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. Еще 10 человек продолжают искать.

Напомним, вчера в Одесской области похоронили 16-летнюю студентку колледжа Ксению Бабенко. 5 декабря была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Источник: Думская

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