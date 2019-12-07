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Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу

Стали відомі імена трьох з п’яти знайдених загиблих під час пожежі в коледжі Одеси.

Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу

Вдалося упізнати ще одну жертву пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, чиє тіло рятувальники виявили вчора, 6 грудня.

Під час пожежі загинула співробітниця коледжу Коваль Марина Володимирівна 1963 р.н., жителька Овідіопольського району.

Жінка перестала відповідати на дзвінки з 14.00 4 грудня – її телефон був відключений.

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Таким чином, вже відомі імена трьох з п’яти знайдених загиблих. Ще 10 осіб продовжують шукати.

Нагадаємо, вчора в Одеській області поховали 17-річну студентку коледжу Ксенію Бабенко. 5 грудня було знайдено 43-річну викладачку інформатики Бортюк Ганну Леонідівну.

Джерело: Думская

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