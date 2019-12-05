Пожар в Одессе вспыхнул в учебном заведении, здание которого проверяли на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в 2014 году.

Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в последний раз проверяли на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в 2014 году.

Об этом заявил начальник облуправления ГСЧС Виктор Федорчак.

Ранее в полиции заявили, что по одной из версий пожар в Одессе возник из-за неисправной электропроводки. Также правоохранители рассматривают версию с умышленным поджогом.

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Согласно выводам специалистов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, шансы сохранить здание колледжа есть, однако остается опасность завала стен.

Напомним, пожар в Одессе вспыхнул в здании колледжа 4 декабря. В результате происшествия погибла студентка учебного заведения.