В Новониколаевке Одесской области прошла траурная церемония прощания с 17-летней студенткой Ксенией Бабенко, которая погибла при пожаре на ул. Троицкой, 25.

Ксению Бабенко похоронили 6 декабря. Девочка выпрыгнула с пятого этажа, так как другого выхода не видела. После прыжка с высоты она находилась в крайне тяжелом состоянии и спустя 20 минут скончалась в больнице.

Траурная церемония прощания с Ксенией прошла во дворе школы, где прошло ее детство. Мать девочки в этой школе работает учительницей.

Ксюша училась на отлично, а потом начала обучение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Прийти попрощаться с Ксенией Бабенко пришло все село. Дети и взрослые, склонив головы и преклонив колени, провожали гроб с девочкой, погибшей при трагических обстоятельствах.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 началась 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного дома.

Сейчас есть 30 пострадавших, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения. Поиск 10 человек продолжается

В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 5 декабря вечером специалистам удалось найти тело женщины.

6 декабря спасатели вытащили еще три тела.