PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Одесчине похоронили погибшую во время пожара 17-летнюю студентку

В Новониколаевке Одесской области прошла траурная церемония прощания с 17-летней студенткой Ксенией Бабенко, которая погибла при пожаре на ул. Троицкой, 25.

На Одесчине похоронили погибшую во время пожара 17-летнюю студентку

Ксению Бабенко похоронили 6 декабря. Девочка выпрыгнула с пятого этажа, так как другого выхода не видела. После прыжка с высоты она находилась в крайне тяжелом состоянии и спустя 20 минут скончалась в больнице.

Траурная церемония прощания с Ксенией прошла во дворе школы, где прошло ее детство. Мать девочки в этой школе работает учительницей.

Ксюша училась на отлично, а потом начала обучение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Читайте: Пожар в Одессе на Троицкой (ОНЛАЙН)

Прийти попрощаться с Ксенией Бабенко пришло все село. Дети и взрослые, склонив головы и преклонив колени, провожали гроб с девочкой, погибшей при трагических обстоятельствах.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 началась 4 декабря около 10.00. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного дома.

Сейчас есть 30 пострадавших, семь человек после оказания медицинской помощи покинули медицинские учреждения. Поиск 10 человек продолжается

В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 5 декабря вечером специалистам удалось найти тело женщины.

6 декабря спасатели вытащили еще три тела.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе на Троицкой: четверо погибших, 30 пострадавших, 11 ищут
Как выглядит изнутри сгоревший колледж в Одессе
Как выглядит изнутри сгоревший колледж в Одессе
Пожар в Одессе
Пожар в Одессе уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН
Пожежа в Одесі
Нашлась пропавшая после пожара в Одессе 18-летняя девушка
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: под завалами нашли тело третьей жертвы
Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС
Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС
Пожар в Одессе
Пожар в Одессе: в каком состоянии пострадавшие на Троицкой
Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе
Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка