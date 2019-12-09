Колотые раны: в Польше нашли мертвых украинцев

В польском городе Доброслав в одном из домов нашли тела двух украинцев.

В одном из домов Доброслава нашли мертвыми двух мужчин. Полиция сообщила, что они являются гражданами Украины.

На теле погибших найдены многочисленные колото-резаные раны. Известно, что украинцы работали в Польше в местной школе.

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Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался также гражданин Украины. Следствие продолжается.

Нагадаємо, на востоке Польши граждане Украины попали в ДТП, инцидент произошел 2 декабря за 5 км от населенного пункта Грубешив в Люблинском воеводстве.

Источник: lublin112