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Факты / Происшествия

Колотые раны: в Польше нашли мертвых украинцев

В польском городе Доброслав в одном из домов нашли тела двух украинцев.

Колотые раны: в Польше нашли мертвых украинцев

В одном из домов Доброслава нашли мертвыми двух мужчин. Полиция сообщила, что они являются гражданами Украины.

На теле погибших найдены многочисленные колото-резаные раны. Известно, что украинцы работали в Польше в местной школе.

Читайте: Уехал на заработки: в Польше нашли украинца, пропавшего 22 года назад

Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался также гражданин Украины. Следствие продолжается.

Нагадаємо, на востоке Польши граждане Украины попали в ДТП, инцидент произошел 2 декабря за 5 км от населенного пункта Грубешив в Люблинском воеводстве.

Источник: lublin112

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