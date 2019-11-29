Украинская миграционная служба разыскала в Польше украинца, который пропал 22 года назад.

29-летний уроженец Черниговской области, который жил на территории Ровенской области уехал на временные заработки в 1997 году и пропал.

По словам матери, они самостоятельно пытались разыскать сына и только в 2005 году обратились в полицию.

Поиски мужчины продолжались около 15 лет.

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Недавно поступило сообщение от коменданта Бещадского отдела Пограничной стражи Польши, что разыскиваемый человек нашелся.

Сейчас идет процедура реадмиссии – передачи лица. Вскоре мужчина вернется в Украину.

Напомним, 19 ноября на территории Польши задержаны 19 граждан Украины по запросам России в Интерпол. Дипломатам удалось предотвратить выдачу российской стороне двух украинцев.