PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Уехал на заработки: в Польше нашли украинца, пропавшего 22 года назад

Украинская миграционная служба разыскала в Польше украинца, который пропал 22 года назад.

в Польше нашли украинца, пропавшего 22 года назад

29-летний уроженец Черниговской области, который жил на территории Ровенской области уехал на временные заработки в 1997 году и пропал.

По словам матери, они самостоятельно пытались разыскать сына и только в 2005 году обратились в полицию.

Поиски мужчины продолжались около 15 лет.

Читайте: На границе с Польшей по запросу РФ задержали украинца Мазура

Недавно поступило сообщение от коменданта Бещадского отдела Пограничной стражи Польши, что разыскиваемый человек нашелся.

Сейчас идет процедура реадмиссии – передачи лица. Вскоре мужчина вернется в Украину.

Напомним, 19 ноября на территории Польши задержаны 19 граждан Украины по запросам России в Интерпол. Дипломатам удалось предотвратить выдачу российской стороне двух украинцев.

Источник: ГМС

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

газ
Польша поставит Украину 100 млн кубометров газа из США
польша полиция
Польша задержала 19 украинцев по запросам РФ в Интерпол
Польша насчитала 900 тыс. гастарбайтеров из Украины
Польша насчитала 900 тыс. гастарбайтеров из Украины
Бонусы за пластик. Как людей в Украине поощряют не выбрасывать вторсырье
Бонусы за пластик. Как людей в Украине поощряют не выбрасывать вторсырье
Куда поехать на поезде из Украины за границу: цены и направления
Куда поехать на поезде из Украины за границу: цены и направления
Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность Европы – премьер-министр Польши
Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность Европы – премьер-министр Польши
Північний потік 2
Северный поток-2: Польша оштрафовала партнера Газпрома на €40 млн
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка