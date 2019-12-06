В Польше автобус с украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся

На востоке Польши граждане Украины попали в ДТП, инцидент произошел 2 декабря за 5 км от населенного пункта Грубешив в Люблинском воеводстве.

В Польше произошла авария, в которую попали украинцы. Это случилось на глазах у пограничников, которые, как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

Микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся. Пограничники сразу оказали помощь пострадавшим.

– Один из пострадавших получил травмы головы, а другую жертву зажало в автомобиле. Женщина не могла двигаться, ее придавило между креслами, ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди и позвоночнике, – заявили пограничники.

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Офицеры все же освободили пострадавшую и доставили в отделение скорой помощи.

Напомним, в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.

Источник: Надбужанский отдел пограничной службы