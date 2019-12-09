Колоті рани: в Польщі знайшли мертвих українців

У польському місті Доброслав в одному із будинків знайшли тіла двох українців.
В одному з будинків Доброслава знайшли мертвими двох чоловіків. Поліція повідомила, що вони є громадянами України.
На тілі загиблих знайдено численні колото-різані рани. Відомо, що українці працювали у Польщі в місцевій школі.
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Наразі правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився також громадянин України. Слідство триває.
Нагадаємо, на сході Польщі громадяни України потрапили в ДТП, інцидент стався 2 грудня за 5 км від населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві.
Джерело: lublin112
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