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Колоті рани: в Польщі знайшли мертвих українців

У польському місті Доброслав в одному із будинків знайшли тіла двох українців.

Колоті рани: в Польщі знайшли мертвих українців

В одному з будинків Доброслава знайшли мертвими двох чоловіків. Поліція повідомила, що вони є громадянами України.

На тілі загиблих знайдено численні колото-різані рани. Відомо, що українці працювали у Польщі в місцевій школі.

Читайте: Поїхав на заробітки: у Польщі знайшли українця, зниклого 22 роки тому

Наразі правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився також громадянин України. Слідство триває.

Нагадаємо, на сході Польщі громадяни України потрапили в ДТП, інцидент стався 2 грудня за 5 км від населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві.

Джерело: lublin112

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