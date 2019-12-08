В Киевской области мужчина насиловал 14-летнюю племянницу на глазах у ее брата

В Киевской области 14-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны родного дяди.

В Киевской области родной дядя напитков 14-летнюю племянницу, а после начал насиловать на глазах у ее брата.

– В полицию обратилась мать девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома, – рассказал глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

Полицейский наряд, который получил вызов, немедленно, зашел в дом и спас девочку.

Читайте: Бил и угрожал убить: в Черкасской области парень изнасиловал 16-летнюю студентку

– Подонок напоил племянницу алкоголем до головокружения, а после начал насиловать. Свидетелем этого стал родной брат девочки, который увидел этот ужас через окно и сообщил матери, – отметил Небитов.

Мужчину задержали правоохранители. Следователи готовят ему подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 53-летний отчим напоил 15-летнюю падчерицу, после чего воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.