У Києві хлопець накачав наркотиками і зґвалтував 11-річну дівчинку

У Києві 19-річний хлопець змусив 11-річну дівчинку вжити наркотики і роздягнутися, після чого зґвалтував її.

19-річному жителю Києва повідомили про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки і вимаганні у неї грошей за допомогою шантажу.

Відомо, що після знайомства зі школяркою зловмисник почав писати їй повідомлення сексуального характеру і просив надсилати йому свої оголені фото.

Хлопець також спонукав дівчинку вжити з ним наркотичні та психотропні речовини, після чого, користуючись нерозумінням жертви про те, що відбувається, змусив її роздягнутися.

Після цього він зґвалтував школярку.

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Через деякий час зловмисник почав шантажувати дівчинку. Він вимагав у неї грошей, погрожуючи розмістити в інтернеті оголені фото школярки в разі відмови.

Правоохоронці встановили особу хлопця і затримали його.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене повторно). Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Факти ICTV також писали про те, що у Києві рідний дядько напоїв і зґвалтував 14-річну дівчину.

Джерело: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва