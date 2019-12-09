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Факти / Надзвичайні події

У Києві хлопець накачав наркотиками і зґвалтував 11-річну дівчинку

У Києві 19-річний хлопець змусив 11-річну дівчинку вжити наркотики і роздягнутися, після чого зґвалтував її.

ґвалтівника

19-річному жителю Києва повідомили про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки і вимаганні у неї грошей за допомогою шантажу.

Відомо, що після знайомства зі школяркою зловмисник почав писати їй повідомлення сексуального характеру і просив надсилати йому свої оголені фото.

Хлопець також спонукав дівчинку вжити з ним наркотичні та психотропні речовини, після чого, користуючись нерозумінням жертви про те, що відбувається, змусив її роздягнутися.

Після цього він зґвалтував школярку.

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Через деякий час зловмисник почав шантажувати дівчинку. Він вимагав у неї грошей, погрожуючи розмістити в інтернеті оголені фото школярки в разі відмови.

Правоохоронці встановили особу хлопця і затримали його.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене повторно). Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Факти ICTV також писали про те, що у Києві рідний дядько напоїв і зґвалтував 14-річну дівчину.

Джерело: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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