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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: полиция изучает три версии трагедии

Одесская полиция рассматривает три версии пожара 4 декабря в колледже на Троицкой, в результате которого погибли 12 человек.

Пожежа в Одесі

Неисправность электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог – это главные версии пожара в колледже в Одессе.

По словам начальника полиции Одесской области Олега Беха, уже объявлено подозрение директору колледжа за служебную халатность.

Он отметил, что после экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям.

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– Установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания Одесского колледжа. Согласно анализу камер видеонаблюдения, первое задымление здания обнаружено в 10.07 4 декабря, – сказал Бех на заседании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одессе.

Он сообщил, что устанавливаются личности шести погибших – для этого у родственников пропавших без вести отобраны биологические образцы.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 12 человек.

Источник: МВД

Фото: ГСЧС

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