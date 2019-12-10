Пожежа в Одесі: поліція вивчає три версії трагедії

Одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.

Несправність електропроводки та електроприладів, необережне поводження з вогнем і навмисний підпал – це головні версії пожежі в коледжі в Одесі.

За словами начальника поліції Одеської області Олега Беха, вже оголошено підозру директору коледжу за службову халатність.

Він наголосив, що після експертиз, можливо, будуть вручені підозри ще кільком людям.

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– Встановлено, що осередок займання виник у районі третього поверху будівлі Одеського коледжу. Згідно з аналізом камер відеоспостереження, перше задимлення будівлі виявлено о 10.07 4 грудня, – сказав Бех на засіданні урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одесі.

Він повідомив, що наразі встановлюються особистості шести загиблих – для цього у родичів зниклих безвісти відібрано біологічні зразки.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули 12 людей.