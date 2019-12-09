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Факты / Украина / Общество

Пришли сотни. В Одессе прощаются с погибшим на Троицкой спасателем Шатохиным

В Одессе прощаются со спасателем Сергеем Шатохиным, который умер на третий день после пожара в колледже на улице Троицкой.

В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним

К Спасо-Преображенскому собору в Одессе сегодня пришли сотни людей, чтобы провести в последний путь 43-летнего сотрудника ГСЧС Сергея Шатохина, погибшего  в результате пожара в колледже.

Попрощаться с коллегой пришли сослуживцы, руководство области и неравнодушные люди.

Похоронят спасателя 10 декабря в родном селе Граденицы Беляевского района.

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В день пожара, 4 декабря, Шатохин по приставной лестнице взбирался на третий этаж горящего колледжа. В этот момент из окна выпрыгнула студентка, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.

Спасатель получил серьезную травму головы. Он умер в реанимации 7 декабря, не приходя в сознание. Ему присвоят звание Героя Украины.

  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
  • В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Пришли сотни. В Одессе прощаются с погибшим на Троицкой спасателем Шатохиным / 7 фотографий

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 12 человек.

Фото: Думская

Источник: Думская

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