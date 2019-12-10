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В Польше задержали украинца, планировавшего взорвать авто под ТЦ

Задержанный в Польше украинец планировал взорвать авто в одном из городов, рассказали в Агентстве внутренней безопасности.

В Польше задержали украинца, планировавшего взорвать авто под ТЦ

В Польше задержали украинца Максима С., который по данным Агентства внутренней безопасности планировал теракт в этой стране.

По словам начальника люблинского отдела прокуратуры Мачея Флоркевича, мужчина изучал информацию об изготовлении взрывных устройств и собирал для них вещества. В итоге украинец собирался взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.

Правоохранители рассказали, что два месяца назад мужчина перешел в ислам и принял имя Мохамед.

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Агентство внутренней безопасности установило, что он рассказывал о планах совершить теракт другим иностранцам, представляющим радикальный подход к исламу.

Напомним, в польском городе Доброслав в одном из домов нашли тела двух украинцев.

Источник: RMF24

Фото: Dreamstime

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