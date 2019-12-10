У Польщі затримали українця, який планував підірвати авто під ТЦ

Затриманий у Польщі українець планував підірвати авто в одному з міст, розповіли в Агентстві внутрішньої безпеки.

У Польщі затримали українця Максима С., який за даними Агентства внутрішньої безпеки планував теракт у цій країні.

За словами начальника люблінського відділу прокуратури Мачея Флоркевіча, чоловік вивчав інформацію про виготовлення вибухових пристроїв і збирав для них речовини. У підсумку українець збирався підірвати замінований автомобіль під торговим центром у місті Пулави.

Правоохоронці розповіли, що два місяці тому чоловік перейшов в іслам і взяв ім’я Мохамед.

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Агентство внутрішньої безпеки встановило, що він розповідав про плани здійснити теракт іншим іноземцям, які представляють радикальний підхід до ісламу.

Нагадаємо, у польському місті Доброслав в одному із будинків знайшли тіла двох українців.

Джерело: RMF24