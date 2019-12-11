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Факты / Происшествия

Пытались подкупить полицейских: в Польше задержали пьяных украинцев

В Польше задержали украинцев, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Затримання у Польщі

В Польше зафиксировали два случая, когда граждане Украины, которые находились в нетрезвом состоянии, управляли автомобилем.

Когда их остановили полицейские, оба попытались дать взятку правоохранителям, что стало еще одной причиной для их ареста.

Авто первого гражданина Украины полицейские задержали на заправке после соответствующего уведомления. В крови 35-летнего украинца зафиксировали почти 2,5 промилле алкоголя.

Он предложил правоохранителям деньги, чтобы они забыли об увиденном, но его задержали.

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Второго украинца задержали на западе Польши сотрудники дорожной полиции из города Медзижеч. Находясь в состоянии опьянения, он пытался дать взятку полицейским и угрожал им.

За содеянное гражданам Украины грозит до 10 лет лишения свободы.

Факты ICTV также писали о том, что в Польше задержали украинца, который планировал совершить террористический акт.

Фото: Полиция Польши

Источник: Польское радио

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