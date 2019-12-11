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Факти / Надзвичайні події

Намагалися підкупити поліцейських: в Польщі затримали п’яних українців

У Польщі затримали українців, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.

Затримання у Польщі

У Польщі зафіксували два випадки, коли громадяни України, які знаходилися у нетверезому стані, керували автомобілем.

Коли їх зупинили поліцейські, обидва спробували дати хабар правоохоронцям, що стало іще однією причиною для їх арешту.

Авто першого громадянина України поліцейські затримали на заправці після відповідного повідомлення. У крові 35-річного українця зафіксували майже 2,5 проміле алкоголю.

Він запропонував правоохронцям гроші, щоб вони забули про побачене, але його затримали.

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Другого українця затримали на заході Польщі співробітники дорожньої поліції з міста Медзіжеч. Знаходячись у стані сп’яніння, він намагався дати хабар поліцейським і погрожував їм.

За скоєне громадянам України загрожує до 10 років позбавлення волі.

Факти ICTV також писали про те, що у Польщі затримали українця, який планував здійснити терористичний акт.

Фото: Поліція Польщі

Джерело: Польське радіо

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