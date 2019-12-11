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Факты / Происшествия

Заставляли работать за еду: в Винницкой области разоблачили торговцев людьми

В Винницкой области задержали преступную группу, которая заставляла людей безвозмездно работать на пилораме.

КОРД

Полицейские Винницкой области установили, что муж и жена в возрасте 44 и 42 года применяли психологическое давление и физическое насилие для того, чтобы принуждать людей безвозмездно работать на пилораме.

За свою тяжелую работу пострадавшие получали лишь скромную еду. Подозреваемых в указанном преступлении уже задержали правоохранители.

– Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5 тыс. грн, – сообщили в полиции.

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Также установлено, что люди работали на пилораме в рабских условиях несколько месяцев.

По местам жительства и работы задержанных провели ряд обысков, изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч .2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Она предусматривает наказание в виде 5-12 лет лишения свободы.

Факты ICTV также писали о том, что 10 декабря в Житомирской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который сбежал из исправительной колонии.

Видео: Поліція Вінниччини

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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