Змушували працювати за їжу: у Вінницькій області викрили торговців людьми

У Вінницькій області затримали злочинну групу, яка примушувала людей безоплатно працювати на пилорамі.

Поліцейські Вінницької області встановили, що чоловік і дружина віком 44 і 42 роки застосовували психологічний тиск і фізичне насилля для того, щоб примушувати людей безоплатно працювати на пилорамі.

За свою тяжку працю потерпілі отримували лише скромні харчі. Підозрюваних у зазначеному злочині вже затримали правоохоронці.

– Слідством встановлені дві особи, які вербували для власників пилорами робітників. Зазвичай роботу пропонували людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мали постійного місця проживання. Обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату у розмірі 5 тис. грн, – повідомили у поліції.

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Також встановлено, що люди працювали на пилорамі у рабських умовах кілька місяців.

За місцями проживання та роботи затриманих провели низку обшуків, вилучені речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч .2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Вона передбачає покарання у вигляді 5-12 років позбавлення волі.

Факти ICTV також писали про те, що 10 грудня у Житомирській області правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який втік з виправної колонії.

Відео: Поліція Вінниччини