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Побег из колонии в Житомирской области: одного из заключенных поймали

39-летний осужденный, которого поймали после побега из колонии в Житомирской области, скрывался у знакомой.

Побег из колонии в Житомирской области: одного из заключенных поймали

10 декабря правоохранители задержали 39-летнего мужчину (слева на фото), который 9 декабря сбежал из Райковской исправительной колонии №73 в Житомирской области.

Осужденный за кражу скрывался у своей знакомой в селе Знаменка Хорошевского района, где его и поймали.

После побега мужчине грозит еще восемь лет лишения свободы. Уголовное производство по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса уже зарегистрировано полицией.

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Поиски второго беглеца продолжаются.

Напомним, из Райковской исправительной колонии 9 декабря сбежали двое мужчин, один из которых осужден за кражу, а другой – за незаконное изготовление и сбыт наркотиков.

Источник: Ґрати

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