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Факты / Украина

Пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Одессе выделят 3 млн грн помощи

Из бюджета Одесской области выделят почти 3 млн грн материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже.

Пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Одессе выделят 3 млн грн помощи

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят 3 млн грн помощи.

– Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн грн из Резервного фонда. Также мне известно, что средства выделят из городского бюджета, – сказал он.

По его словам, на заседании рабочей группы комиссии Кабмина по расследованию причин пожара рассматривался вопрос о выделении денег из государственного бюджета.

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Отвечая на вопрос о восстановлении разрушенного после пожара строения,

Куцый добавил, что сейчас продолжается спасательная операция, а проблема восстановления здания будет решаться позже.

В мэрии Одессы подтвердили факт выделения денег и отметили, что для каждого пострадавшего объем помощи будет индивидуальным.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось его потушить. После этого начался поиск пропавших без вести. В пожаре погибли 12 человек.

По факту открыто уголовное производство.

Источник: УНИАН

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