Пожежа в Одесі – з-під завалів дістали тіла 14 загиблих

З-під завалів одеського коледжу рятувальники дістали тіла двох останніх зниклих людей. Кількість жертв внаслідок пожежі зросла до 16.

Кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16. З-під завалів дістали всіх людей, які вважалися зниклими.

Станом на 12 грудня тривають роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

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Під час проведення пошукових робіт виявлено вже тіла 14 загиблих (тіла 9 людей не ідентифіковані).

– Станом на зараз жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії, – зазначив у ГУ НП в Одеській області.

Раніше Факти ICTV писали, що постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги.