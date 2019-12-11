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Факты / Украина

Пожар в Одессе: суд отправил директора колледжа под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа экономики и права под круглосуточный домашний арест.

Пожар в Одессе: суд отправил директора колледжа под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил директора одесского колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Сейчас ей инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями. Соответствующее правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

После получения результатов экспертиз директору могут объявить о подозрении еще и по ст. 270 УК Украины – нарушение правил пожарной безопасности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в размере до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что одесская полиция рассматривает три версии пожара 4 декабря в колледже на Троицкой, в результате которого погибли 12 человек.

Всего удалось узнать пятерых погибших. Спасатели нашли десять тел. Поиски продолжаются.

Источник: Думская

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