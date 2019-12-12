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Факты / Происшествия

Во Львове люди в камуфляже штурмовали горсовет

Группа неизвестных людей в камуфляже сорвали заседание Львовского горсовета, которое должно было состояться в помещении Шевченковской райадминистрации.

У Львові люди в камуфляжі штурмували міськраду

Неизвестные лица ворвались в помещение райадминистрации во Львове, выбив входную дверь и повредив другое имущество.

Они также захватили зал заседаний, препятствуя началу сессии горсовета.

В пресс-службе Львовского горсовета сообщают, что среди этих лиц были люди, которые ранее уже выламывали двери в мэрии и обливали должностных лиц неизвестным веществом.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УКУ – Хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Полицейские устанавливают причастных лиц и обстоятельства происшествия.

Недавно участники акции протеста возле Нацбанка Украины, требующие отставки руководства центробанка, ворвались в холл здания.

Источник: ЛМР

Фото: ЛМР

Источник: Нацполиция

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