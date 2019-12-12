У Львові люди в камуфляжі штурмували міськраду

Група невідомих людей у камуфляжі зірвали засідання Львівської міськради, яке мало відбутися в приміщенні Шевченківської райадміністрації.

Невідомі особи увірвались до приміщення райадміністрації у Львові, вибивши вхідні двері та пошкодивши інше майно.

Вони також захопили залу засідань, перешкоджаючи початку сесії міскради.

У прес-службі Львівської міскради повідомляють, що серед цих осіб були люди, які раніше вже виламували двері в мерії та обливали посадовців невідомою речовиною.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 ККУ – Хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліцейські встановлюють причетних осіб та обставини події.

Нещодавно учасники акції протесту біля Нацбанку України, що вимагають відставки керівництва центробанку, увірвалися до холу будівлі.

Джерело: ЛМР

Фото: ЛМР