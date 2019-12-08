Во время акции протеста на Майдане мужчина кинул несколько яиц в сторону сцены, когда там выступал лидер ЕС Петр Порошенко.

На Майдане Независимости во время вече мужчина кинул несколько яиц в сторону сцены, на которой в тот момент выступал екс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Мужчину с красно-черным флагом на плечах участники акции задержали, хотели избить, но полиция успела его увести.

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Инцидент случился после того, как хор спел гимн, а Петр Порошенко крикнул в микрофон Слава Украине!.

В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина бросил в нардепа несколько яиц.























На Майдане во время вече провокатор кинул несколько яиц в сторону сцены / 6 фотографий

Напомним, 4 декабря народный депутат от Евросолидарности Андрей Парубий опубликовал обращение Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлия Тимошенко, которые призвали украинцев выйти на Майдан Независимости накануне встречи в нормандском формате.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: Цензор.НЕТ