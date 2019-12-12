В Житомире мужчина избил ногами женщину с младенцем на руках

В Житомире психически больной мужчина напал на женщину с ребенком на руках. В результате избиения у пострадавшей сломан нос и сотрясение мозга.
В сети появилось видео, на котором видно, что на женщину с младенцем на руках нападает музжчина. Как оказалось, событие имело место быть в Житомире на детской площадке.
Интересно, что во время нападения там находилось много местных жителей, однако никто не вступился за мать троих детей.
На видео узнали Сергея, который проживает в соседнем доме. Местные жители отмечают, что парень никогда раньше себя так не вел.
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Мать Сергея рассказала, что такой случай произошел впервые, а парень принимает лекарства.
Как оказалось, парень обычно выступает в роли жертвы. Подростки не раз били Сергея и снимали это на камеру, чтобы похвастаться в соцсетях.
В полиции подтвердили, что ранее на мужчину никаких жалоб не получали.
Пострадавшая написала заявление в полицию, однако нападавшему может угрожать максимум принудительное лечение.
Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области задержали преступную группу, которая заставляла людей безвозмездно работать на пилораме.