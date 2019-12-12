У Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках

У Житомирі психічно хворий чоловік напав на жінку з дитиною на руках. Внаслідок побиття у постраждалої зламаний ніс та струс мозку.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, що на жінку з немовлям на руках нападає чоловік. Як виявилося, подія мала місце бути у Житомирі на дитячому майданчику.

Цікаво, що під час нападу там знаходилося багато місцевих мешканців, проте ніхто не заступився за матір трьох дітей.

На відео впізнали Сергія, який проживає у сусідньому будинку. Місцеві мешканці зазначають, що хлопець ніколи раніше себе так не поводив.

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Матір Сергія розповіла, що такий випадок стався вперше, а хлопець приймає ліки.

Як виявилося, парубок зазвичай виступає у ролі жертви. Підлітки не одноразово били Сергія та знімали це на камеру, аби похизуватися у соцмережах.

У поліції підтвердили, що раніше на чоловіка ніяких скарг не отримували.

Постраждала написала заяву до правоохоронців, проте нападнику може загрожувати максимум примусове лікування.

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