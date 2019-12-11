В Яготине Киевской области введена спецоперация Гром для задержания вооруженного мужчины, из ружья обстрелявшего экипаж полиции.
Из-за неправильной парковки автомобиля, загородившего проезд, произошел конфликт.
На место прибыла группа реагирования патрульной полиции Яготина.
В это время злоумышленник из ружья начал стрелять в патрульных – поврежден служебный автомобиль, полицейские не пострадали.
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После этого мужчина с оружием спртался в собственном дворе.
Для его задержания введена полицейская спецоперация Гром.
На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.
В Яготине под Киевом мужчина открыл стрельбу по копам из ружья / 2 фотографии
Весной на Киевщине мужчина напал на полицейских с топором.
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