В Яготине под Киевом мужчина открыл стрельбу по копам из ружья

В Яготине Киевской области введена спецоперация Гром для задержания вооруженного мужчины, из ружья обстрелявшего экипаж полиции.

Из-за неправильной парковки автомобиля, загородившего проезд, произошел конфликт.

На место прибыла группа реагирования патрульной полиции Яготина.

В это время злоумышленник из ружья начал стрелять в патрульных – поврежден служебный автомобиль, полицейские не пострадали.

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После этого мужчина с оружием спртался в собственном дворе.

Для его задержания введена полицейская спецоперация Гром.

На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.







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