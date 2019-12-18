Отрезали палец и разорвали ухо: на Печерске в Киеве ограбили женщину

В Киеве нашли бездыханное тело мужчины и женщину, которая была в крови, а ее палец отрезали.

В Киеве на Печерске нашли двух жертв жестокого нападения, причины которого до сих пор неизвестны.

Бездыханное тело мужчины было покрыто синяками и ссадинами, а женщина была вся в крови. Кроме того, у жертвы нападения был отсечен палец и разорванное ухо.

– Женщина – 52 года с адреса, который находится почти рядом с нашей больницей. Пациентка с множественными достаточно тяжелыми травмами. Она была в сознании, но имела определенные симптомы, свидетельствующие о черепно-мозговой травме, – рассказал заведующий отделением политравмы Киевской городской больницы №17 Дмитрий Мясников.

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Во время нападения женщину ограбили, точная причина совершения преступления и личности нападавших пока не установлены.

Да и сама пострадавшая уверяет, что никогда не видела нападавших, а о том, как оказалась в компании погибшего мужчины, ничего не помнит.

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