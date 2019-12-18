Відрізали палець і розірвали вухо: на Печерську у Києві пограбували жінку

У Києві знайшли бездиханне тіло чоловіка і жінку, яка була у крові, а її палець відтяли.

У Києві на Печерську знайшли двох жертв жорстокого нападу, причини якого досі невідомі.

Бездиханне тіло чоловіка було вкрите синцями і саднами, а жінка була вся у крові. Крім того, у жертви нападу був відтятий палець і розірване вухо.

– Жінка – 52 роки з адреси, яка знаходиться майже поряд з нашою лікарнею. Пацієнтка з множинними достатньо важкими травмами. Вона була в свідомості, але мала певні симптоми, які свідчили про черепно-мозкову травму, – розповів завідувач відділення політравми Київської міської лікарні №17 Дмитро Мясніков.

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Під час нападу жінку пограбували, точна причину вчинення злочину та особи нападників наразі не встановили.

Та і сама постраждала запевняє, що ніколи не бачила нападників, а про те, як опинилася у компанії загиблого чоловіка, нічого не пам’ятає.

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