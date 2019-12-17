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Факты / Происшествия

Сделали замечания: на Троещине женщина спустила собаку на супругов

В Киеве две собачници не разминулись во время выгула своих четвероногих любимцев. Поссорившись, одна женщина спустила на соперницу питбуля. Чем закончился конфликт, читайте на сайте Факты ICTV.

Сделали замечания: на Троещине женщина спустила собаку на супругов

В Киеве хозяйка бойцовского пса натравила животное на женщину, которая сделала замечание за отсутствия намордника у собаки.

Женщина позвала на помощь мужа, чтобы вместе отбиться от животного, однако не удалось – супруги скрылось в машине.

Когда собака начала прыгать на машину, то пострадавшие вызвали полицию.

Когда к дому приехали правоохранители, конфликт как сошел на нет. Но вдруг появился выпивший мужчина, который решил выяснить – кто и почему ссорится у него на районе. Обещал лично найти и наказать виновных.

Однако он бросился на девушку-полицейскую и ударил ее в грудь. В частности, мужчина повредил камеру правоохранителей. На утро “герой своего района” уже ничего не помнил, но теперь его накажут за противоправное поведение.

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Напомним, в Кропивницком Кировоградской области водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.

Источник: Надзвичайні новини

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