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Били и связывали скотчем: Денисова о подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого

Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что во время подавления бунта в СИЗО Кропивницкого правоохранители превысили свои полномочия.

Били и связывали скотчем: Денисова о подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого

Результаты проверки соблюдения прав заключенных в условиях введения особого положения в СИЗО Кропивницкого, где недавно произошел бунт, показали, что для его подавления применялись спецсредства, в частности для отстрела резиновыми пулями, сообщила Людмила Денисова.

– Установлено, что специальные средства применили к 25 заключенных. Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Все случаи задокументированы. Прокуратурой области начато проверку законности их применения, – рассказала омбудсмен.

Также, по ее словам, утром 20 января в СИЗО нашли умершего заключенного. Причина смерти – отравление неизвестным веществом.

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Кроме того, Денисова сообщила о других фактах превышения полномочий со стороны работников групп быстрого реагирования – это связывание скотчем и применение физической силы в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

– Уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению – начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко, – уточнила она.

По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он подстрекал других на массовые беспорядки.

В результате были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и поврежденные камеры видеонаблюдения.

Источник: Людмила Денісова

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