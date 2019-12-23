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Били та звʼязували скотчем: Денісова про придушення бунту в СІЗО Кропивницького

Омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що під час придушення бунту в СІЗО Кропивницького правоохоронці перевищили свої повноваження.

Били та звʼязували скотчем: Денісова про придушення бунту в СІЗО Кропивницького

Результати перевірки дотримання прав ув’язнених в умовах запровадження особливого стану  у СІЗО Кропивницького, де нещодавно стався бунт, показали, що для його придушення застосовувалися спецзасоби, зокрема для відстрілу гумовими кулями, повідомила Людмила Денісова.

– Встановлено, що спеціальні засоби застосували до 25 ув’язнених. Цим особам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі випадки задокументовано. Прокуратурою області розпочато перевірку законності їх застосування, – розповіла омбудсмен.

Також, за її словами, вранці 20 грудня у СІЗО виявлено померлого ув’язненого. Причина смерті – отруєння невідомою речовиною.

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Окрім того, Денісова повідомила про інші факти перевищення повноваження з боку працівників груп швидкого реагування – це зв’язування скотчем та застосування фізичної сили щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх.

– Звільнено заступника з оперативної роботи Радіона Друмова та завідувача медчастини Олександра Степанова. Порушено питання щодо звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення – начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка, – уточнила вона.

За версією слідства, 16 грудня один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Також він підбурював інших на масові заворушення.

В результаті були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.

Джерело: Людмила Денісова

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