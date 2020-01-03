В Черниговской области отец годами насиловал 14-летнюю дочь

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, который несколько лет насиловал 14-летнюю дочь.

На Черниговщине полиция задержала отца, который два года насиловал несовершеннолетнюю дочь.

– С заявлением в полицию обратились сотрудники службы делам детей Остерского горсовета и сообщили, что житель Козелецкого района неоднократно вступал в половые отношения со своей малолетней дочерью против ее воли, – рассказали в полиции.

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14-летнюю пострадавшую осмотрел врач-гинеколог и подтвердил эту информацию. Полиция задержала 34-летнего отца девочки.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.