Представился продюсером: в Киеве 60-летний мужчина изнасиловал студентку

Суд в Киеве арестовал 60-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки.

Об изнасиловании 18-летняя девушка сообщила 28 декабря в Дарницкое управление полиции.

Следствие установило предполагаемого насильника – это 60-летний мужчина, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером.

Пообещав девушке трудоустройство, мужчина заманил ее к себе в квартиру, где напоил и изнасиловал.

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Мужчине объявлено подозрение, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

Напомним, в декабре 2019 года в Киеве мужчину приговорили к 10 годам за изнасилование 15-летней девушки.