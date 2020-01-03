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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині батько роками ґвалтував 14-річну доньку

У Чернігівській області правоохоронці затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував 14-річну доньку.

На Чернігівщині батько роками ґвалтував 14-річну доньку

На Чернігівщині поліція затримала батька, який два роки ґвалтував неповнолітню доньку.

– Зі заявою до поліції звернулися співробітники служби справах дітей Остерської міськради і повідомили, що мешканець Козелецького району неодноразово вступав у статеві відносини зі своєю малолітньою донькою проти її волі, – розповіли у поліції.

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14-річну потерпілу оглянув лікар-гінеколог і підтвердив цю інформацію. Поліція затримала 34-річного батька дівчинки.

Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України. Йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавленням волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю. Суд засудив його до 10 років в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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