Представився продюсером: у Києві 60-річний чоловік зґвалтував студентку

Суд у Києві заарештував 60-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 18-річної студентки.

Про зґвалтування 18-річна дівчина повідомила 28 грудня до Дарницького управління поліції.

Слідство встановило ймовірного ґвалтівника – це 60-річний чоловік, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером.

Пообіцявши дівчині працевлаштування, чоловік заманив її до себе в квартиру, де напоїв та зґвалтував.

Читайте: Ґвалтував 30 років: у Франції лікаря звинувачують у домаганнях до 350 дітей

Чоловіку оголошено підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Досудове слідство триває, встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Києві чоловіка засудили до 10 років за зґвалтування 15-річної дівчини.