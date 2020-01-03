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Представився продюсером: у Києві 60-річний чоловік зґвалтував студентку

Суд у Києві заарештував 60-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 18-річної студентки.

Зґвалтування

Про зґвалтування 18-річна дівчина повідомила 28 грудня до Дарницького управління поліції.

Слідство встановило ймовірного ґвалтівника – це 60-річний чоловік, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером.

Пообіцявши дівчині працевлаштування, чоловік заманив її до себе в квартиру, де напоїв та зґвалтував.

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Чоловіку оголошено підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Досудове слідство триває, встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Києві чоловіка засудили до 10 років за зґвалтування 15-річної дівчини.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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