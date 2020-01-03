В Судане разбился военный-транспортный самолет Ан-12. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, четверо из них – дети.

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, он упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне – столице суданского штата Западный Дарфур.

На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей. Все погибли.

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Начато расследование с целью выяснения причины катастрофы.

PLANE CRASH

A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan’s West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4 — Livingstone Wechie (@livingstoneform) January 2, 2020

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек.

Источник: Al Arabiya