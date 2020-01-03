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Факты / Происшествия

Упал через 5 минут после взлета: в Судане разбился самолет Ан-12

В Судане разбился военный-транспортный самолет Ан-12. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, четверо из них – дети.

Упал через 5 минут после взлета: в Судане разбился самолет Ан-12

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, он упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне – столице суданского штата Западный Дарфур.

На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей. Все погибли.

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Начато расследование с целью выяснения причины катастрофы.

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек.

Источник: Al Arabiya

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