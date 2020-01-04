В Багдаде (Ирак) прогремел взрыв. Информация о раненых и жертвах пока не сообщается.

Взрыв прогремел в зеленой зоне в Багдаде (Ирак). Здесь находятся здания правительства и дипломатические представительства.

По данным СМИ, возле здания посольства США упала ракета. Путь к американскому диппредставительству перекрыт. Откуда и кем была запущена ракета, пока неизвестно.

Читайте: Мы заставим отвечать: Помпео призвал Иран не угрожать США

По предварительным данным, жертв нет. Сообщается о пяти пострадавших.

Официального подтверждения информации пока нет.

Также СМИ сообщили о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, которая находится примерно в 70 км от Багдада. Там размещаются войска США.

Напомним, 31 декабря 2019 года в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде из-за авиаудара по объектам организации Хезболла на территории страны.

Ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.