PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Мы заставим отвечать: Помпео призвал Иран не угрожать США

США заставят Иран отвечать за угрозы в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Мы заставим отвечать: Помпео призвал Иран не угрожать США

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Иран не прибегать к угрозам в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Помпео заявил, что Вашингтон не будет сообщать о своих действиях.

Читайте: Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани

– Мы будем привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда на иракской базе был убит американский контрактник, — заявил он.

По его словам, США будут продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

– Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим Иран отвечать, – заявил он.

Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Источник: Госдеп

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Катаиб Хезболлах
Группировка Катаиб Хезболлах угрожает атаковать военные базы США
военные сша
Слухи о Третьей мировой войне обвалили сайт призывной службы США
Іран
Не знал даже Конгресс – Bloomberg о подготовке ликвидации Сулеймани
Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала
Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала
США перебросят 3 тыс. десантников на Ближний Восток – СМИ
США перебросят 3 тыс. десантников на Ближний Восток – СМИ
МЗС України
Киев против “актов мести” на Ближнем Востоке – заявление МИД
Зачем США обстреляли аэропорт Багдада и как Иран ответит на убийство Сулеймани
Зачем США обстреляли аэропорт Багдада и как Иран ответит на убийство Сулеймани
Касем Сулеймані
Ракетный обстрел в Багдаде: как изменятся цены на нефть и затронет ли это Украину
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка