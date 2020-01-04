Мы заставим отвечать: Помпео призвал Иран не угрожать США

США заставят Иран отвечать за угрозы в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Иран не прибегать к угрозам в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Помпео заявил, что Вашингтон не будет сообщать о своих действиях.

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– Мы будем привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда на иракской базе был убит американский контрактник, — заявил он.

По его словам, США будут продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

– Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим Иран отвечать, – заявил он.

Напомним, 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Источник: Госдеп