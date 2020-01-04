У Багдаді (Ірак) прогримів вибух. Інформація про поранених і жертв поки не повідомляється.

Вибух прогримів у зеленій зоні в Багдаді (Ірак). Тут знаходяться будівлі уряду і дипломатичні представництва.

За даними ЗМІ, біля будівлі посольства США впала ракета. Шлях до американського диппредставництва перекритий. Звідки і ким була запущена ракета поки невідомо.

Читайте: Ми змусимо відповідати: Помпео закликав Іран не погрожувати США

За попередніми даними, жертв немає. Повідомляється про п’ятьох постраждалих.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Також ЗМІ повідомили про ракетний обстріл іракської авіабази Балад, яка знаходиться приблизно в 70 км від Багдада. Там розміщуються війська США.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року в столиці Іраку сотні демонстрантів спробували взяти штурмом посольство США в Багдаді через авіаудар по об’єктах організації Хезболла на території країни.

Вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.