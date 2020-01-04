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У Багдаді прогримів вибух, шлях до посольства США перекритий – ЗМІ

У Багдаді (Ірак) прогримів вибух. Інформація про поранених і жертв поки не повідомляється.

У Багдаді прогримів вибух, шлях до посольства США перекритий – ЗМІ

Вибух прогримів у зеленій зоні в Багдаді (Ірак). Тут знаходяться будівлі уряду і дипломатичні представництва.

За даними ЗМІ, біля будівлі посольства США впала ракета. Шлях до американського диппредставництва перекритий. Звідки і ким була запущена ракета поки невідомо.

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За попередніми даними, жертв немає. Повідомляється про п’ятьох постраждалих.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Також ЗМІ повідомили про ракетний обстріл іракської авіабази Балад, яка знаходиться приблизно в 70 км від Багдада. Там розміщуються війська США.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року в столиці Іраку сотні демонстрантів спробували взяти штурмом посольство США в Багдаді через авіаудар по об’єктах організації Хезболла на території країни.

Вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Джерело: Reuters

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