В общежитии Одессы взорвали гранату – три человека пострадали

В Одессе после ссоры житель одного из общежитий решил “отомстить”, взорвав гранату РГД-5.
В результате взрыва гранаты в общежитии Одессы, которое находится на улице Радостной, пострадали три человека. Их госпитализировали.
Правоохранители установили, что один из жителей общежития решил использовать гранату из-за конфликта во время застолья.
Три человека употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования, когда к ним напросился еще один сосед, с которым иногда возникали недоразумения.
Читайте: В многоэтажке Ровно произошел взрыв, жильцов эвакуировали
– Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку на кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Предварительно установлено, что на кухню бросили гранату РГД-5. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.
Устанавливается местонахождение подозреваемого для его дальнейшего задержания. Решается вопрос о квалификации события.
Факты ICTV также писали о том, что в городе Селидово Донецкой области во дворе одного из домов взорвалась граната.