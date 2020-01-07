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Факти / Надзвичайні події

В гуртожитку Одеси підірвали гранату – троє людей постраждали

В Одесі після сварки житель одного з гуртожитків вирішив “помститися”, підірвавши гранату РГД-5.

Вибух в Одесі

У результаті вибуху гранати в гуртожитку Одеси, який знаходиться на вулиці Радісній, постраждали троє людей. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що один з жителів гуртожитку вирішив використати гранату через конфлікт під час застілля.

Троє людей вживали алкогольні напої на кухні загального користування, коли до них напросився іще один сусід, з яким інколи виникали непорозуміння.

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– Під час застілля між чоловіками знову виник конфлікт, після чого непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку на кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік, – повідомили у прес-службі Нацполіції.

  • Вибух в Одесі
  • Вибух в Одесі
  • Вибух в Одесі
  • Вибух в Одесі
  • Вибух в Одесі
  • Вибух в Одесі
В гуртожитку Одеси підірвали гранату – троє людей постраждали / 3 фотографии

Попередньо встановлено, що на кухню кинули гранату РГД-5. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи з собаками.

Встановлюється місце перебування підозрюваного для його подальшого затримання. Вирішується питання щодо кваліфікації події.

Факти ICTV також писали про те, що у місті Селидове Донецької області на подвір’ї одного з будинків вибухнула граната.

Відео: Поліція Одещини

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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