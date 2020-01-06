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Факты / Происшествия

В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв

В Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.

В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв

В городе Селидово Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.

В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор.

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В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. В результате происшествия никто не пострадал.

Впоследствии полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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