В Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.
В городе Селидово Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.
В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор.
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В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. В результате происшествия никто не пострадал.
Впоследствии полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.
В Донецкой области во дворе дома прогремел взрыв / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.
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