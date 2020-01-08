PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На месте катастрофы самолета МАУ нашли трогательную записку иранского студента

Среди обломков самолета Boeing 737 МАУ, разбившегося 8 января в Тегеране, спасатели нашли рукописную записку иранского студента.

На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента

В записке иранский студент просит у Бога помощи при сдаче экзаменов.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Записка написана на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана. Отмечается, что в записке студент просит у Бога помощи со сдачей экзаменов.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина выяснит, можно ли было предотвратить катастрофу самолета МАУ в Иране
Украина выяснит, можно ли было предотвратить катастрофу самолета МАУ в Иране
Иран отказывается передать компании Boeing черные ящики самолета МАУ – СМИ
Иран отказывается передать компании Boeing черные ящики самолета МАУ – СМИ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Самолет МАУ разбился в Иране – реакция мировых СМИ
Трагическое утро: лидеры государств соболезнуют после падения Boeing 737
Трагическое утро: лидеры государств соболезнуют после падения Boeing 737
Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь
Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь
Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера
Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера
Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираном
Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираном
Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка