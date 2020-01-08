На месте катастрофы самолета МАУ нашли трогательную записку иранского студента

Среди обломков самолета Boeing 737 МАУ, разбившегося 8 января в Тегеране, спасатели нашли рукописную записку иранского студента.

В записке иранский студент просит у Бога помощи при сдаче экзаменов.

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Записка написана на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана. Отмечается, что в записке студент просит у Бога помощи со сдачей экзаменов.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.