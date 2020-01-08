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На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента

Серед уламків літака Boeing 737 МАУ, який розбився 8 січня у Тегерані, рятувальники знайшли рукописну записку іранського студента.

На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента

У записці іранський студент просить у Бога допомоги під час складання іспитів.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Записка написана мовою фарсі, якою розмовляє переважна більшість населення Ірану.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українці. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

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