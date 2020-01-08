Список погибших граждан Украины в результате крушения самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран) – читайте на Фактах ICTV.
Информационное агентство иранских студентов (ISNA) опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран).
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Однако файлы опубликованы на арабском языке, а информацию на английском языке заблюрили, но несколько фамилий удается прочитать. Однако впоследствии появились списки погибших на английском языке.
– По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ, который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось два гражданина Украины и девять членов экипажа – также граждане Украины, – отметили в СНБО.
Предварительный список погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ Boeing 737:
- Сергей Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерия Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлия Сологуб
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
- Алексей Наумкин
- Игорь Матков
- Денис Лыхно
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко привел предварительные данные о гражданстве погибших:
- Иран – 82;
- Канада – 63;
- Украина – 2 + 9 (экипаж);
- Швеция – 10;
- Афганистан – 4;
- Германия – 3;
- Великобритания – 3
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
Фото: Aviation Newsroom