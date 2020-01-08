Список погибших граждан Украины в результате крушения самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран) – читайте на Фактах ICTV.

Информационное агентство иранских студентов (ISNA) опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран).

Читайте: Первое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Однако файлы опубликованы на арабском языке, а информацию на английском языке заблюрили, но несколько фамилий удается прочитать. Однако впоследствии появились списки погибших на английском языке.

– По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ, который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось два гражданина Украины и девять членов экипажа – также граждане Украины, – отметили в СНБО.

Предварительный список погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ Boeing 737:

Сергей Хоменко Катерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Володимир Гапоненко Юлия Сологуб Ольга Кобюк Алена Малахова Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лыхно

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко привел предварительные данные о гражданстве погибших:

Иран – 82;

Канада – 63;

Украина – 2 + 9 (экипаж);

Швеция – 10;

Афганистан – 4;

Германия – 3;

Великобритания – 3











































Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране / 11 фотографий

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Фото: Aviation Newsroom