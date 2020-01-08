Одесский аэропорт “заминирован”: пассажиров эвакуировали

В аэропорту Одессы произошло чрезвычайное происшествие – неизвестный мужчина за рулем микроавтобуса заехал к воздушной гавани и объявил о минировании.

В Одессе полиция проверяет международный аэропорт и горсовет после сообщения о минировании

Бывший советник главы полиции области Руслан Фростяк сообщил, что пассажиров в терминале и персонал эвакуировали.

На место прибыли правоохранители и спасатели ГСЧС.

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– Неизвестный мужчина на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в балаклаве и куртке с надписью на спине совесть, выкрикивая, что аэропорт заминирован, – отметил Фростяк.

Заведомо ложное сообщение об опасности – это уголовное преступление.

К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.