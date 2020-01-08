В машині була пневматична зброя: поліція затримала “мінера” аеропорту Одеси

В аеропорту Одеси сталася надзвичайна пригода – невідомий чоловік оголосив про мінування – його затримали.

В Одесі поліція затримала чоловіка, який повідомив про замінування аеропорту.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники ДСНС.

Під час огляду автомобіля порушника правоохоронці виявили та вилучили пневматичну зброю.

Читайте: У Києві затримали зловмисників, які 15 разів “мінували” ТРЦ

– Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі і наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка, який перебував в вочевидь неадекватному стані, негайно затримали. Він виявився 26-річним одеситом, – повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.